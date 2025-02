Unlimitednews.it - Il Vaticano “Papa Francesco ha riposato bene, tutta la notte”

ROMA (ITALPRESS) – “Ilhala”. E’ quanto si legge in una nota della sala stampa vaticana. Il Santo Padre è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Nel bollettino diffuso ieri sera, le condizioni cliniche delvenivano definite “in lieve miglioramento” seppur “nella loro criticità”. “I medici, in considerazione della complessità del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora laprognosi”.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo