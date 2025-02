Lettera43.it - Il tribunale dei Ministri acquisisce la denuncia dell’uomo vittima delle torture di Almasri

Leggi su Lettera43.it

La Procura di Roma ha inoltrato aldeilapresentata il 3 febbraio scorso da Lam Magok Biel Ruei, cittadino sudanese che sostiene di essere statoe testimoneinflitte dal generale libico Osama. Nellasono accusati la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’atto si inserisce nel procedimento già avviato in seguito all’esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti, nel quale si ipotizzano reati come favoreggiamento, peculato e omissione di atti d’ufficio.Ildeiaveva già avviato le prime indagini sul casoQuesta non è la prima mossa deldei, che nelle scorse settimane aveva richiesto documentazione relativa al casoai ministeri della Giustizia e dell’Interno.