Ilrestodelcarlino.it - Il Titano punta dritto ai fondi europei per lo sviluppo del turismo della spiritualità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il segretario di Stato per ilFederico Pedini Amati ha presentato nell’ultima seduta del Congresso di Stato la delibera per la partecipazione al bando di finanziamento ‘Sacred Horizons: a journey through spiritual Europe’. Si tratta dell’atto formale di adesione al bando emesso da European Travel Commission per ottenereCommissione Europea da destinare allodel. Per San Marino, che in passato si è già aggiudicato tre assegnazioni di questo genere, si trattaquarta partecipazione. Il progetto presentato vuole "promuovere – dicono dalla Segreteria – ilspirituale, sostenibile ed inclusivo nei territori di un consorzio internazionale del quale fanno parte, anche la Regione Emilia Romagna, il ministeroCulturaGrecia, l’Ente deldell’Isola di Arbe e gli assessorati aldei Comuni di Assisi, La Verna e Loreto".