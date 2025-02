Panorama.it - Il Teocoli schifato

In occasione dell'ottantesimo compleanno di Teo, riproponiamo un'intervista al comico tratta da Panorama del 30 settembre 1999 in cui senza peli sulla lingua commenta lo stato della televisione attuale. «La tv? Tutta uguale. I cosiddetti emergenti? Un bluff. E poi la noia di vedere sempre le stesse facce»."Gioco da libero. Per forza, se no finisco nei casini. E' inutile, devo fare quello che voglio: improvviso, invento, decido chi tirare in mezzo e fino a quando. Ormai chi lavora con me sa che è meglio così. Meglio per tutti, si intende, perché quando mi viene qualcosa da dire, non resisto, la sputo fuori, magari è la frase più sbagliata in quel momento. E invece, pam, quella esce. E son guai". Teosi è fatto saggio, memore delle intemperanze pagate a caro prezzo (la lite con la Gialappa's, le tensioni con la Mediaset, i battibecchi con Silvio Berlusconi nei primi anni 80).