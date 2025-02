Ilfoglio.it - Il tempo veloce di Assane Diao

Chi dice che i giovani devono essere lanciati con calma, con pazienza, centellinandone i minuti in campo senza responsabilizzarli troppo, lo dice perché non si ricorda più di quando era giovane, giovanissimo, e voleva solo una cosa: giocare a pallone e giocare il più possibile. Ci si scorda sempre di questo quando si diventa un matusa. A diciotto anni però non conta dove si gioca, l’importante è giocare e se arriva qualcuno che ti dice che giocherai con continuità e in Serie A perché l’allenatore ha deciso che serve uno con le tue caratteristiche, se non giochi al Real Madrid, te ne freghi se devi cambiare campionato, paese e vita. Soprattutto se quell’allenatore che ti vuole era uno di quei giocatori che vedevi da piccolo e dicevi “urca che forte”.ha lasciato Siviglia e il Betis perché a Siviglia e al Betis giocava un po’ sì e un po’ no.