Davidemaggio.it - Il televoto ‘malato’ del Grande Fratello

Leggi su Davidemaggio.it

Il voto alnon è più quello di un tempo. Ormai se n’è accorto anche Alfonso Signorini, che ieri sera non ha esitato a mostrare incredulità, formulando teorie sull’esito delche ha decretato Jessica Morlacchi prima finalista donna al posto di Helena Prestess. Il voto è manovrato dai fandom che non solo spingono oltremodo il loro preferito, ma sostengono in misura massiccia anche chi è vicino al loro beniamino. Capita così che, da una settimana all’altra, ci sia chi passa da nano-percentuali a percentuali bulgare per il solo fatto di essere o non essere in nomination con il “concorrente principale” di cui è amico.È una situazione che va avanti da tempo e che fa sì che il largo pubblico generalista del programma abbia sempre meno potere.Per questo, è un problema che andava risolto prima della partenza di questa edizione: adesso è inutile piangere sul latte versato.