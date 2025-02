Ilfattoquotidiano.it - “Il suo racconto è pieno di bugie, ogni volta che va in tv sparla di me”: la dura replica di Edoardo Vianello alla ex moglie Wilma Goich

“Ilche ha fatto lei èdi, non è esattamente come dice”.rispondeex, che nelle scorse settimane a “Labuona” aveva fatto alcune dichiarazioni sul suo conto circa il modo in cui il cantante avrebbe vissuto il dolore per la morte di loro figlia, Susanna, e di come stesse aspettando da 5 anni una risposta ad un’accorata lettera da lei inviatagli.Ospite di Caterina Balivo nella puntata in onda lunedì 24 febbraio su Rai 1,spiega di essere stato presente da un punto di vista pratico quando la figlia si è ammalata: “Se non mi fossi interessato io, non si sarebbe nemmeno saputo che stava male. Soffriva di alcuni dolori che non sapeva spiegarsi finché io non mi sono adoperato per accompagnarla a fare gli esami e metterla nelle mani del miglior professore”.