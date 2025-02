Thesocialpost.it - “Il solito putiniano”. Papa Francesco, l’attacco proprio mentre è in ospedale: fedeli indignati

Leggi su Thesocialpost.it

Il, come è ormai noto, si trova in condizioni critiche al Policlinico Gemelli di Roma. L’ultimo bollettino ha accennato a un possibile “lieve miglioramento”, ma la situazione rimane comunque complessa e delicata.Leggi anche: Italia – Camion esce di strada e sfonda un intero palazzo: l’incidente è spaventosoIn tutto il mondo, moltihanno recitato il rosario ieri sera, cercando di far arrivare le loro preghiere al Santo Padre, in un momento di silenzio e rispetto. Questo è un periodo di riflessione, preghiera e sostegno per il Vicario di Cristo, che sta affrontando la sua battaglia più difficile. Tuttavia, c’è chi non perde occasione per fare satira anche in un momento così delicato.Un esempio arriva dal vignettista Natangelo del “Fatto Quotidiano”, che questa mattina ha suscitato polemiche con una vignetta sulla prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio.