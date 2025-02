Ilgiorno.it - Il sindaco: gli ospiti restano qui per ora

DIZZASCO (Como) A spiegare cosa accadrà ora all’interno della Rsa Sacro Cuore è il, Aldo Riva: "I degenti – dice – sono oltre 200, resteranno per il momento nella struttura. Come Comune, restiamo a disposizione delle forze dell’ordine e degli organi competenti per ogni supporto che possa rendersi necessario e confidiamo pienamente nell’operato della magistratura". Dal comando provinciale dei carabinieri di Como, il tenente colonnello Francesco Spera, Comandante del Reparto Operativo, sottolinea che "l’impegno a tutela delle fasce deboli costituisce una priorità assoluta e costante dell’Arma dei Carabinieri. Questa indagine e i risultati ottenuti ne sono un esempio: abbiamo potuto documentare numerosi episodi di vessazioni e maltrattamenti nei confronti di anziani e indifesi. Persone malate, non autosufficienti e per questo fragili, costrette a subire quotidianamente violenze fisiche e verbali.