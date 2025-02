Thesocialpost.it - Il senatore Occhiuto ricorda il figlio Francesco morto suicida: “Spero che questo dolore abbia un senso”

Leggi su Thesocialpost.it

Mariodi FI e padre di, il ricercatore trentennevenerdì scorso dopo essere precipitato da una finestra della sua abitazione,ilcon un lungo post pubblicato su Facebook. Le sue sono parole struggenti. “, io e gli altri familiari vi ringraziamo per le tantissime manifestazioni di affetto, vicinanza e conforto. Non ho avuto la forza di rispondere prima e ai tanti messaggi, perché ilè troppo grande”, comincia così il suo messaggio.Leggi anche: Dramma a Cosenza, ildelprecipita dall’ottavo piano.nella notteIl messaggio struggente di“Gli ultimi due anni limo trascorsi sempre insieme. – scrive– Viaggiava e abitava con me a Roma per seguire il suo contratto di ricerca con l’Università, e nel resto della settimana aveva iniziato a esercitare la sua professione di psicologo e a frequentare il corso di psicoterapia.