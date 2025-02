Ilrestodelcarlino.it - Il Sassuolo e la settimana che porta al match point

I due giorni di riposo concessi da Fabio Grosso alsi sono conclusi ieri, quando i neroverdi hanno ripreso gli allenamenti al Mapei Center e si sono ritrovati potendo commentare, insieme, i risultati di un fineche, dopo il pari a reti bianche di venerdì a Genova, ha visto la squadra ampliare ancora il divario dalla terza, oggi a -12. Certo, il Pisa ha recuperato due punti, ma l’elastico della distanza con la seconda in classifica è quello che conta meno, anche perché lache ieri ilha ricominciato in campo è quella che porterà al bigdi sabato alle 17.15, quando a Reggio Emilia arriverà proprio il Pisa di Filippo Inzaghi nell’ultimo scontro diretto che i neroverdi dovranno affrontare di qui a fine campionato. Per essere chiari: nemmeno un’eventuale sconfitta consentirebbe ai nerazzurri il sorpasso, e questo è già comunque un buon viatico, ma appunto sabato ilavrà l’ultima opportunità della stagione per battere una delle più dirette inseguitrici.