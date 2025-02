Il Santanché-Pride | Sono plasticamente tutto ciò che detestate E l’aula scoppia a ridere Faraone Iv | Santa-de-che? – Video

Leggi su Open.online

A metà del suo intervento in aula, in replica alla mozione di sfiducia nei suoi confronti, Danielanon si tiene e sfodera una rivendicazione totale, non tanto rispetto alle accuse di falso in bilancio alla base della mozione dell’opposizione, ma proprio su se stessa, un vero e proprioparte dall’accusa delle presunte borse false regalate a Francesca Pascale, al suo modo di essere e di vestire: «Iol’emblema, lo rappresento, diciò, un preconcetto: voi non volete combattere la povertà volete combattere la riczza. Iol’emblema, il male assoluto», dice di se stessa, parlando del suo modo di vestire, e del “tacco 12”porta e porterà “sempre”. L’effetto però non è quello voluto, perché nei banchi dell’opposizione sembra prevalere l’ilarità.