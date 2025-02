Ilrestodelcarlino.it - Il San Zaccaria prende il largo. Girone B: tre in vetta

Allunga in classifica, nelA di Terza, il S.che si porta a +6 sul Godo, sconfitto 2-0 (Matteo Guerra e Spinosa) dalla Polisportiva Camerlona, ora 3ª. Non ha ancora riposato ma continua la corsa inil Sanche si stacca anche grazie alla vittoria per 2-0 sul Lectron e al 13º gol di Nicola Montanari Gatti (nella foto). NelB le vittorie di Real Voltanese (2-0 con lo Sporting Lugo) e Giovanili Santerno (4-1 con la Compagnia dell’Albero) portano tre squadre in, visto il pari della capolista Lugo in casa col Prada. Risultati Terza Categoria Ravenna (22ª giornata).A: Atlas-E. Mattei 2-2, L. Adriano-Giovecca 1-2, M. Bubano-J. Cervia 0-1, Pol. Camerlona-Godo 2-0, San-Lectron 2-0, Saline Romagna-Wild Bagnara 3-3, St. Azzurra-Coyotes 2-0. Riposa: Marradese.