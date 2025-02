Calciomercato.it - Il ritorno è incredibile: si riprendono Paul Pogba

vicinissimo alin campo, la prossima destinazione sorprende: uninatteso per il centrocampista franceseSta per concludersi, finalmente, il lungo calvario di. A metà marzo, infatti, scadranno i 18 mesi di squalifica per positività al testosterone, per il centrocampista francese, che potrà dunque ritornare in campo dopo aver atteso la conclusione della sua sospensione.Il: si– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Una vicenda che ha segnato notevolmente il giocatore, che dopo la positività all’antidoping, all’inizio del campionato nella stagione 2023/2024 con la maglia della Juventus, aveva temuto di dover interrompere anticipatamente la sua carriera.e il suo team legale, però, hanno lottato strenuamente per far ridurre la sanzione, inizialmente quantificata in quattro anni di squalifica, arrivando a ottenere un corposo sconto e vedendo riconosciute le proprie ragioni sulla natura non intenzionale dell’assunzione della sostanza dopante.