Il Ritorno di MOLOTOY | SOAVE Nuovo Singolo e Video

Il 28 Febbraio 2025 uscirà ildi, secondo estratto dall’album MUSIC FOR MINISTERIALI, fuori dal 6 dicembre 2024 e che nasce da una riflessione sul lavoro, capace di condizionare spesso la vita delle persone, togliere tempo al pensiero e aprire le porte all’alienazione.“” è ilditorna sulla scena musicale con il suo”, un brano che si distingue per la sua profondità emotiva e la sua connessione con la danza contemporanea. Questo progetto coinvolge due talentuosi danzatori, Caterina Politi e Marco Di Nardo, con i quali il compositore Andrea Buttafuoco collabora da anni, creando colonne sonore per i loro spettacoli e partecipando a tour dal vivo. Il risultato è un’esperienza che unisce musica, immagini e corpi in movimento.