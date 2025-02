Ilgiorno.it - Il ritorno di Amélie Nothomb: "Nostalgia? Cerco di resisterle"

, charme sempre più eccentrico, ritorna in Italia per presentare “L’impossibile” (come sempre edito da Voland). Perché nel tour sono escluse Milano o altre grandi città? "La prima tappa infatti è oggi alla Libreria Ubik di Como, alle 18, a dialogare con Gaia Manzini. Il giorno dopo, Sanremo e Imperia. Mi fido ciecamente della mia editrice Daniela Di Sora, le sono molto legata. Di sicuro, il suo obiettivo è incontrare sempre più lettori che vivono in provincia". Considerate le tappe nell’Italia riconosciuta “sublime” (come l’Amazzonia), il tour è anche turistico? "Non ci crederà, ma ogni mio tour è pieno di cose diverse. Ogni volta visito posti nuovi. E ritrovo amici: ormai con i miei lettori ho un rapporto forte e consolidato, c’è chi viene a sentirmi da venticinque anni, li riconosco, mi raccontano le loro storie, mi aggiornano.