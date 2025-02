Lanazione.it - Il rilancio di Arezzo Fiere. È una primavera di "Passioni"

Leggi su Lanazione.it

Ildella fiera aretina passa da un calendario multiforme di eventi. Dopo gli ultimi due weekend da tutto esaurito, con migliaia di arrivi ad, i padiglioni di via Spallanzani si preparano a mettere a segno altri mesi di importantissimi eventi in termini di pubblico. Ricchissimo il calendario delle manifestazioni previste entro fine marzo, tra novità e grandi ritorni. Così dopo i 20mila delle Pulci e l’invasione di Esotika, dietro l’angolo c’èin Fiera. Per dirla con il presidente diFerrer Vannetti: "la formula vincente è la duttilità e la capacità di recepimento delle varie esigenze di partecipanti e visitatori". "Il calendario delle manifestazioni previste da qui a fine marzo è molto ricco: sono in programma eventi che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati- prosegue il presidente di- dalla multiformità espositiva portata dain Fiera, agli approfondimenti anche nel campo dei tatuaggi, in quello dei fumetti, e infine la prima edizione di ExpoArte