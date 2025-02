Lanazione.it - Il rigore non c'era, l'attaccante lo sbaglia di proposito: vince il fair play

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 febbraio 2025 – Immaginate che l'arbitro assegni per errore alla vostra squadra, sotto di un gol, un calcio dial posto di un calcio di punizione. Quanti calcerebbero volontariamente il penalty lontano dalla porta, per non sbugiardare il direttore di gara evitando al contempo che qualcuno possa soffiare sul fuoco della polemica? Ecco, Alessandro Bugli, giovanissimodella Sales Firenze, lo ha fatto sabato scorso, durante il match contro il Club Sportivo giocato al campo di via Gioberti e valido per il campionato provinciale Allievi U17. Ecco l'episodio-chiave: il portiere del Club Sportivo, dopo una parata, aveva inizialmente gettato la palla a terra per portarla avanti di qualche metro prima di rinviare, per poi riprendere la sfera in mano. In casi del genere, il regolamento prevede un calcio di punizione dentro l’area nel punto in cui l'estremo difensore ha ripreso in mano il pallone.