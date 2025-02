361magazine.com - Il retroscena tra Fedez e Corona prima di Sanremo: la richiesta dell’artista

Ci sarebbe stata una chiamata tra i dueNelle settimanedi, Fabrizioha svelato la verità che si celava, almeno sembra, dietro al rapporto trae Chiara Ferragni.Nellapuntata di Falsissimo, suo format, ha parlato die della relazione con Angelica Montini e poi in una seconda puntata si è soffermato sulle relazioni extraconiugali della Ferragni.Stando a un video youtube pubblicato da Alessandro Della giusta, con cui ha passato i 10 giornidella gara, il giornodella kermesse canora, quando è stato reso noto il secondo videoavrebbe chiesto adi non pubblicare il video sulla ex moglie.Il 10 febbraiochiama cosìstando a quanto racconta di aver sentito Della Giusta.“Non ne posso più di sentire questo io” – avrebbe detto,via messaggio,– Gli ho detto ‘non so più come spiegartelo, mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire niente per favore, pensa ai miei figli’.