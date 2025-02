Quotidiano.net - Il Regno Unito sospende gli aiuti al Ruanda per l'avanzata militare in Congo

Il governo britannico ha annunciato la sospensione di gran parte deglialper l'delle forze di difesa di Kigali e del gruppo armato M23 nella parte orientale della Repubblica Democratica del(Rdc), più volte denunciata da Londra. E' quanto si legge in una nota del Foreign Office secondo cui lo stop riguarda glifinanziari bilaterali ma non il sostegno umanitario ai più poveri e vulnerabili. E ancora: "Le ostilità devono cessare immediatamente. Le recenti offensive dell'M23 e delle forze di difesa ruandesi, e in particolare la cattura di Goma e Bukavu, costituiscono una violazione inaccettabile della sovranità e dell'integrità territoriale della Rdc".