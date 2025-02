Ilrestodelcarlino.it - Il rebus dei cieli

Bene ha fatto il neo presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a mettere attorno a un tavolo i vertici degli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. L’obiettivo è di armonizzare la loro crescita evitando guerre per strapparsi uno con l’altro destinazioni e compagnie, puntando a 20 milioni di viaggiatori l’anno e coordinando in sostanza l’attività. Una missione lodevole che però non è sicuramente facile. Come dimostra il passato, quando gli scali hanno pensato più che altro a rubarsi passeggeri, senza mai cercare una vera alleanza. Con ricadute pesanti – la chiusura di Forlì lo dimostra – e la Regione che ha dovuto spesso tirare fuori risorse dal portafogli. In un territorio come l’Emilia-Romagna nel tempo è tramontato il modello – sponsorizzato dalla politica - secondo il quale ogni città dovesse avere tutto di tutto: dalla Fiera all’aeroporto al mercato ortofrutticolo.