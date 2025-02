Monzatoday.it - Il ragazzino trovato a spasso di notte a Monza con uno storditore elettrico

Leggi su Monzatoday.it

Nelladi sabato, a, un gruppo di ragazzi è stato controllato in seguito ad una segnalazione pervenuta dai residenti per via di continui schiamazzi. Individuati da una pattuglia della polizia in un altro luogo rispetto alla segnalazione iniziale, dopo le verifiche, un ragazzo del.