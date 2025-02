Oasport.it - Il presidente UCI sui Mondiali in Rwanda: “Non esiste un piano B”

Una scelta che ha stupito tutti e che continua a non convincere. Idi ciclismo si svolgeranno quest’anno innonostante tutti i problemi del caso, o almeno, l’intenzione è questa. Infatti prima sono arrivati i dubbi riguardanti la sicurezza degli atleti e del pubblico, visto il conflitto in corso con la Repubblica Democratica del Congo, poi la richiesta della cancellazione dell’evento da parte del Parlamento Europeo.A rispondere, in un’intervista proprio a Kigali, è stato ildell’UCI David Lappartient: “NonunB per i Campionati del mondo di settembre. È un evento speciale per noi, poiché l’UCI celebra il suo 125° anniversario. Ecco perché abbiamo deciso di andare in Africa. Questo era il mio sogno e il mio obiettivo. Abbiamo anche una visione chiara all’interno dell’UCI su cosa vogliamo fare: ecco perché il “World Cycling Center” lavora intensamente con queste federazioni, con la CAC (la Federazione Africana di Ciclismo) e con i vari centri satellite di cui ora disponiamo.