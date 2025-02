Lanazione.it - Il premio Bacchereto è diventato biennale

Leggi su Lanazione.it

Poeti e poetesse, a Carmignano c’è la quarta edizione del "Concorso nazionale di poesia2025" che è, su decisione dello storico presidente Luigi Petracchi e del comitato organizzatore, un appuntamento. Le prime tre edizioni hanno registrato ogni volta oltre 500 poeti partecipanti da ogni parte d’Italia. Quella del 2025 sarà la 16esima edizione ed è aperta a tutti i poeti maggiorenni, italiani e stranieri, residenti in Italia. Ognuno può concorrere con un elaborato inedito in lingua italiana a tema libero. L’iscrizione è gratuita e il componimento dovrà pervenire entro il 16 giugno. Due le modalità: attraverso la compilazione di un form online sul sito www.poesia.it oppure a mezzo posta all’indirizzo Concorso Nazionale di Poesia2025 – via Molinaccio n.