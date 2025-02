Tg24.sky.it - Il post del senatore Occhiuto per la morte del figlio: dolore troppo grande, era speciale

"Francesco, io e gli altri familiari vi ringraziamo per le tantissime manifestazioni di affetto, vicinanza e conforto. Gli ultimi due anni li abbiamo trascorsi sempre insieme". Inizia così ilche Mariodi Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza, affida a Facebook a quattro giorni dalladelsecondogenito Francesco, 30 anni, laureato in psicologia, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a causa delle ferite riportate dopo essere precipitato dalla finestra dell'abitazione di famiglia, all'ottavo piano di un edificio in viale Giacomo Mancini a Cosenza. "Non potete immaginare" - prosegue il testo del- "quanto fosse. Aveva un solo sogno, un solo progetto: aiutare chi stava male. Perché lui lo sapeva bene cosa significava. Combatteva in silenzio una battaglia interiore, contro quei pensieri distorsivi che lo assalivano.