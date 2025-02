Quotidiano.net - Il popolo del Papa in preghiera: "Abbiamo bisogno di lui". Ogni sera rosario a San Pietro

Dopo lata diconvocata domenica dal cardinale Matteo Zuppi nella chiesa di San Domenico a Bologna, anche ierii fedeli di tutto il mondo si sono dati appuntamento a Roma in piazza Sanalle ore 21 per la recita del Santo"per la salute diFrancesco e di tutti gli ammalati". E stala veglia si ripeterà, andando avanti "fino alle dimissioni del malato". La, sotto una leggera pioggia, è stata presieduta dal cardinaleParolin, segretario di Stato vaticano, con la presenza dei cardinali residenti a Roma (tra cui Angelo Bagnasco, Marcello Semeraro e Ángel Fernández Artime), con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi, e si ripeterà. In piazza c’era anche Angelo Becciu, l’ex sostituto alla segreteria di Stato condannato in primo grado dal Tribunale del Vaticano per lo scandalo legato alla compravendita di un immobile londinese.