Il Picco si colora d’azzurro Arriva la nazionale femminile | Contiamo sul vostro tifo

Lo stadio ’Alberto’ è nuovamente pronto ad accogliere il grande calcio inter, diventando degna cornice di un evento di altissimo livello. Oggi pomeriggio alle 18.15 scenderà in campo laitalianache affronterà la Danimarca nella seconda gara della Uefa Women’s Nations League. Un impegno importante per le azzurre che, dopo il successo 1-0 con il Galles al ’Brianteo’ di Monza, cercheranno di far il bis davanti ad un pubblico pronto ad emozionarle e a sostenerle per tutti i novanta minuti. L’impianto spezzino, da poco ristrutturato e più volte considerato uno stadio d’avanguardia da chi ha già avuto il piacere di giocarci, sarà teatro di una sfida che vedrà confrontarsi due squadre caparbie e decise a proseguire al meglio il proprio percorso, anche in ottica Euro 2025.