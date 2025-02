Il Parlamento ucraino non ha bocciato l’estensione del mandato di Zelensky

Leggi su Open.online

Circola la presunta notizia secondo cui la Verkhovna Rada, il, avrebbe «delpresidenziale di. Alcuni sostengono che ilnon abbia conferito la legittimità al leaderper proseguire come Presidente dell’Ucraina. Si tratta di una narrazione del tutto fuorviante, poiché la Rada non è stata chiamata a votare sulla proroga delné delné del Presidente, come invece previsto dalla legge marziale.Per chi ha frettaLa Rada era impegnata a votare una risoluzione “sul sostegno alla democrazia in Ucraina nel contesto dell’aggressione della Federazione Russa”.La risoluzione non ha nulla a che fare con la legge marziale e non determina un’eventuale fine del.La notizia riguarda il non raggiungimento dei voti necessari per la sua approvazione, nonostante i 218 a favore, 0 contrari, 0 astenuti e 54 parlamentari che non hanno votato.