Il Papa ha riposato bene crisi respiratorie finite ma la prognosi resta riservata

AGI -Francesco "ha, tutta la notte". Lo rende noto la sala stampa vaticana nel primo bollettino della mattina. Da un paio di giorni le condizioni del pontefice avevano destato preoccupazione. L'insufficienza renale, seppur "iniziale" e "lieve", riscontrata ieri, pesava come un macigno. Già da ieri sera le condizioni cliniche dimostrano un "lieve miglioramento". Ma non solo: "alcuni esami sono migliorati" e soprattutto il "monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione". Inoltre dal bollettino si afferma che per il Pontefice "anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi diasmatiforme". In pratica non ha sofferto di. "Le condizioni di salute del, che hatutta la notte, sono sostanzialmente come quelle di ieri sera".