Il Papa ha deciso: Salvo D'Acquisto verso la beatificazione

Tempo di lettura: 3 minutiIldal Gemelli hachepotrebbe essere presto beato. Ieri, “nel corso dell’udienza concessa al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato e a mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali”, ilha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi a promulgare alcuni decreti sui santi. Tra questi il decreto riguardante “l’offerta della vita del servo di Dio, fedele laico, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro il 23 settembre 1943?. A questo punto mancherebbe solo il riconoscimento di un miracolo.nacque a Napoli il 15 ottobre 1920, primogenito di una famiglia modesta e numerosa “nella quale gli vennero trasmessi solidi valori cristiani”, sottolinea il Dicastero per le Cause dei santi.