Il papà della satira politica. I 100 anni controcorrente del fustigatore Avanzini

Il prossimo giugno saranno centoesatti. Silvano, costruttore storico del Carnevale, nacque infatti a Viareggio il 6 giugno 1925, da padre di origine veronese e madre viareggina pura, una Giangrandi. Ricordarlo nel centenarionascita è doveroso per il contributo che ha dato alla manifestazione, portando lasui carri. Silvano cresce con il Carnevale nelle vene. Ha appena seiquando disegna sul marmo del tavolo di cucina un carro del D’Arliano. Per molto tempo la madre eviterà di pulire il piano del tavolino, affascinata dal disegno. Da ragazzino, insieme agli amici, costruisce ingegnosi carrettini di Carnevale e a soli 13sfila con una maschera isolata, compensata con 50 lire. Studia all’istituto d’arte Stagio Stagi di Pietrasanta, mettendosi in evidenza come uno dei migliori allievi, tanto che i docenti lo invitano a completare gli studi.