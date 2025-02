Ilfattoquotidiano.it - Il papà abbraccia per l’ultima volta il figlio prima dell’intervento per l’amputazione del braccio: “Vederlo sorridere gli dà la forza di superare tutto”

Ha toccato il cuore di milioni di persone il video dell’ultimo abche un padre in procinto di subiredi unha dato alpiù piccolo. A Shaun Lemberg, 32 anni, è stato diagnosticato un sarcoma nel maggio 2024 sotto il muscolo pettorale, come ha fatto sapere la moglie Isla a Newsweek. Un caso ulteriormente complicato dal fatto che il tumore attraversava l’arteria principale che fornisce sangue aldestro. Ben presto l’uomo ha iniziato le cure con 6 cicli di chemioterapia e 5 settimane di radioterapie. Purtroppo, però, questo non è bastato a evitare. “Il chirurgo ha cercato di pensare a come avrebbe potuto liberarsi del tumore mantenendo il, ma alla fine non poteva garantire che sarebbe stato in grado di rimuovereil cancro se avesse mantenuto il”.