Il palloncino finisce sulle candeline della torta ed esplode in faccia alla festeggiata: tragedia sfiorata al compleanno

Uncon il botto. La vietnamita Giang Pham stava festeggiando i suoi 33 anni quando all’improvviso ilche teneva in mano è esploso dopo aver fluttuatoinvestendole lacon le fiamme. Un incidente che le ha causato diverse ustioni, e poteva andarle pure peggio.Nei giorni successivi la ragazza ha condiviso foto su Instagram che mostravano il suo viso bendato, rivelando ustioni di primo grado sulla mano e ustioni di secondo grado sul viso. Nonostante il dolore, ha rassicurato i follower che la sua vista non è stata compromessa, anche se deve ancora affrontare mesi di recupero.Tutta colpa deldi idrogeno che le è esploso in. Giang Pham ora mette in guardia sui rischi derivanti dall’utilizzo di idrogeno altamente infiammabile nei palloncini, che viene spesso utilizzato al posto dell’alternativa più sicura all’elio per farli volare più in alto.