Il Palaginnastica prende forma. Si posano le travi della copertura

Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo, tra le opere più attese finanziate con i fondi del Pnrr. Il cantiere va avanti spedito, dunque entro la primavera 2026, nel rispetto delle scadenze imposte dal Pnrr, sarà completato. A giorni, con un trasporto speciale effettuato di notte, arriveranno nell’area di via Minghetti leper la nuovadell’edificio, che oltre a moderni spazi per varie discipline sportive darà finalmente una nuova sede a quella fucina di talenti che è la Pro Patria Ginnastica Bustese. Il cantiere è stato avviato lo scorso mese di giugno, un momento atteso dopo le vicissitudini che hanno riguardato per oltre un decennio l’ormai ex Palaghiaccio mai completato e il progetto del campus sportivo, rimasto nel cassetto. Dalla primavera del prossimo anno sarà dunque realtà il nuovoe non ci sarà più traccia del Palaghiaccio.