Quotidiano.net - ‘Il paese delle meraviglie’: le date della rassegna antirazzista in tutta Italia

Milano, 24 febbraio 2025 – Feltrinelli, in collaborazione con l’Associazione Il Razzismo è una brutta storia, dedica tutto il mese di marzo a ‘Ildi incontri, talk e dibattiti pensata e realizzata per stimolare una riflessione sulle molteplici e sfaccettate forme di discriminazione del nostro tempo. A dare il nome al palinsesto è la nuova creativitàcampagna di comunicazione del Gruppo Feltrinelli ‘Leggere insegna a leggere’: “Ilmeraviglie” è un invito a osservare e comprendere le contraddizioni del concetto di “meraviglia” nell’di oggi. Da un lato, unin cui episodi di discriminazione colpiscono in modi sorprendenti; dall’altro, un luogo in cui le nuove generazioni si adoperano per tracciare un futuro alternativo, più inclusivo ed equo.