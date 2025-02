Terzotemponapoli.com - Il momento del Napoli e non solo: parla Vaciago

Hato anche delGuido, direttore di Tuttosport, a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo-II Tempo’. “Il Como è una squadra che forse è stata sottovalutata nella prima parte della stagione, probabilmente per i risultati, ma guardiamo ad esempio alla gara persa con la Juventus, dove non aveva demeritato, guardiamo alla vittoria contro la Fiorentina, Milan e Atalanta avevano faticato, la Lazio era stata fermata in casa, forse in questola coincidenza di un Como in un periodo di entusiasmo e delche con gli infortuni e qualche altro problema non è lo stesso di qualche settimana fa, può arrivare una sconfitta. Devo dire che è inutile tornarci ma l’autogol di Rrahmani ha riportato alla memoria le immagini di ‘Mai dire gol’ “.