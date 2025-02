Il mistero del nuovo incarico Ue per Luigi Di Maio | un tweet poi cancellato annuncia la nomina come inviato speciale per la pace in Medio Oriente

Leggi su Open.online

Dicontinuerà a servire ai massimi livelli l’Unione europeaRappresentantedei 27 per i rapporti col Golfo. La notizia, attesa da inizio anno, è ufficiale da ieri, quando il Consiglio Esteri dell’Ue ha dato il via libera formale al rinnovo dell’diplomatico per altri due anni. La missione affidata dai governi Ue all’ex leader M5s è quella di continuare a «sviluppare un partenariato Ue più forte, globale e strategico con i Paesi della regione del Golfo, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell’area sostenendo il dialogo e le soluzioni regionali di lungo termine», recita la nota con cui il Consiglio Ue ha dato ieri sera l’annuncio. Il rinnovo dell’conferito a Didal 1° giugno 2023,detto, era nell’aria da gennaio, quando era filtrata (sul Foglio) la lettera con cui la nuova Alta rappresentante Ue Kaja Kallas dava la sua benedizione alla decisione.