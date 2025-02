Quifinanza.it - Il mio capo può obbligarmi a lavorare oltre l’orario?

Ore in più, sacrifici, impegno. E poi? Niente. Succede più spesso di quanto si pensi: il lavoro straordinario può essere un dovere imposto, ma senza riconoscimento economico. Recentemente, in Poste Italiane,3.000 ore extra non sono state retribuite ai lavoratori precari, sollevando indignazione e cause in Tribunale. Ma il tuopuò obbligarti al’orario? E se lo fa, puoi rifiutarti?Cos’è lo straordinario secondo la legge?Il lavoro straordinario si riferisce alle ore di lavoro prestatel’orario normale stabilito, generalmente fissato a 40 ore settimanali. In Italia, la disciplina del lavoro straordinario è regolata principalmente dal D.lgs. n. 66 del 2003, che stabilisce i limiti massimi di orario e le modalità di retribuzione per le ore eccedenti.Quali sono i limiti massimi di orario?La legge prevede che l’orario di lavoro non possa superare le 48 ore settimanali, comprensive delle ore di straordinario, calcolate come media su un periodo di riferimento di quattro mesi.