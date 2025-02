Ilrestodelcarlino.it - Il ministro Lollobrigida a Slow Wine Bologna tra selfie e battute

, 25 febbraio 2025 - Tantie tante mani strette tra i padiglioni diFiere per la visita delall’Agricoltura, Francesco, allaFair. Da questa mattina alle 11, ilha visitato gli stand degli espositori presenti alla kermesse, raccogliendo biglietti da visita e degustando alcune delle cantine ed etichette in vetrina. Immancabile, ovviamente, tra i calici di vino, l’acqua, tornando sulle parole pronunciate dalstesso, secondo cui l’acqua potrebbe portare addirittura alla morte. “Eccola qui - dice mostrando un calice pieno d’acqua -. Un bel bicchiere d’acqua naturale, da abbinare a qualsiasi cosa perché è un alimento sano”. Ma “come tutti gli alimenti, se assunti in quantità eccessiva, possono produrre danni - commenta il-.