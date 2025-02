Calciomercato.it - Il Milan lo ha appena comunicato: UFFICIALE il nuovo allenatore

In casaarriva unimportante cambiamento. I rossoneri cambiano: ilsvela il prossimo tecnicoIlvive una fase molto complessa della propria stagione. La sconfitta rimediata sul campo del Torino ha fatto ulteriormente tremare le fondamenta di una squadra che proprio non riesce a trovare continuità.Illo hail(LaPresse) – calciomercato.itAnche sotto la guida di Sergio Conceiçao l’annata rossonera proprio non decolla, con le critiche che piovono copiose anche sull’portoghese dopo quanto accaduto nei mesi scorsi col connazionale Fonseca. Se ildei grandi fatica tanto e vede la zona Champions sempre più lontana, le cose non vanno meglio alla seconda squadra dei rossoneri.IlFuturo non sta rispettando le aspettative e a pagare nelle scorse ore è stato l’Daniele Bonera, che è stato sollevato dall’incarico.