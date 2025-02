Ilfattoquotidiano.it - Il messaggio di Jacopo Fo per l’avvio del progetto Kore de Alcatraz: accoglienza e speranza per donne vittime di violenza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in difficoltà che costruiscono una loro nuova vita nella Libera Repubblica diinsieme al gruppoche da anni e anni lavora aiutandoche hanno subitoa rifarsi una vita.offre tantissime opportunità di lavoro in molteplici settori: ospitalità, corsi, azienda agricola. Molteplici sono le direzioni che possono intraprendere leche vogliono uscire da una situazione terribile.Il primo maggio ci sarà l’inaugurazione di questa nuova “era” e abbiamo bisogno di aiuto e di persone che ci supportino dal punto di vista della comunicazione e che vengano ad organizzino i loro corsi e le loro attività. Ma abbiamo bisogno soprattutto di persone che vogliano contribuire economicamente a questoche all’inizio non potrà stare in piedi da solo. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere l’autonomia, ma ci vorrà del tempo”.