Forlitoday.it - Il messaggio della "Signora delle comete" Amalia Ercoli Finzi ai giovani: "Per costruire il futuro serve caparbietà e preparazione"

Leggi su Forlitoday.it

Oltre cento persone hanno affollato l'Ottantadue Club di Forlì per l'incontro con, la "". L'evento "Donne al Timone: l'ingegno femminile per unsostenibile", parte del ciclo "Officina Forlì: Idee per una città che cambia", ha visto un pubblico rapito.