Il mercato dell'auto comincia l'anno in calo. Stellantis la peggiore.

piatta a Piazza Affari a 13,4 euro. I dati sulle immatricolazioni in Europa, segnalano che il gruppo in gennaio ha fatto peggio del resto del. Un risultato poco confortante alla vigilia dei conti del quarto trimestre e dell'intero anno. Gli analisti attendono undi consegne e fatturato. Guardando alle vendite, secondo i dati Acea, nelEuropeo allargato a Gran Bretagna a Svizzera le immatricolazioni del gruppo, il mese scorso, sono state 154.079, indel 16% rispetto a un anno prima, con la quota discesa al 15,5% dal 18%. In Unione europea, le immatricolazioni sono state 133.506, indel 17,9% su anno, con quota dial 16,1%, contro il 19,1% di un anno prima. "ha sottoperformato, con tutti i brand inin doppia cifra con la sola eccezione di Alfa Romeo (+21% a 5.