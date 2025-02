Iltempo.it - Il meglio dei prodotti enogastronomici della regione

"Lazio Experience": il gusto autentico etipici del Lazio al centroscena nazionale Il progetto "Lazio Experience", promosso da Alfacomunicazione APS, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, si prepara a offrire un viaggio multisensoriale attraverso le eccellenze enogastronomiche del Lazio, coinvolgendo – dal 28 febbraio al 2 marzo - giornalisti e professionisti del settore food & beverage provenienti da tutta Italia. L'obiettivo è far conosceredi alta qualità, spesso poco noti al di fuori, creando connessioni dirette tra produttori locali e i media di settore. L'evento rappresenta un'opportunità immersiva per scoprire sapori autentici e storie di eccellenza, posizionando il Lazio come punto di riferimento nel panorama culinario nazionale.