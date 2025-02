Il Manchester United taglia le spese | mensa ridotta 200 posti a rischio

Leggi su Sportface.it

Ilsta vivendo un momento di crisi, sia dentro che fuori dal campo. Infatti, se sul terreno di gioco i risultati sono deficitari, con gli uomini di Ruben Amorim addirittura in quindicesima posizione in Premier League, le cose non vanno meglio dal punto di vista economico. In particolare, a pesare sono le difficoltà economiche che sta affrontando il colosso petrolchimico Ineos, di proprietà di Sir Jim Ratcliffe, che ha deciso di ridurre i propri investimenti nel settore sportivo. Infatti, Ineos ha prima interrotto il rapporto di sponsorizzazione con il team di America’s Cup e con gli All Blacks, per poi passare al calcio. Qui, Ratcliffe ha dapprima rescisso il contratto pubblicitario con il Tottenham, per poi licenziare 250 dipendenti del.Ma non è finita qui, perché i Red Devils hanno diffuso una nota dove annunciano ulteriori tagli.