Tpi.it - “Il manager di Alessia Marcuzzi furioso per la figuraccia a Sanremo”. Ecco chi avrebbe suggerito le gag alla conduttrice

Ildiper laIldisarebbe andato su tutte le furie per le gag inscenate dadurante l’ultima puntata del Festival di2025.Lo sostiene Dagospia secondo cui “Beppe Caschetto non era ama lo descrivono comeper ladella sua assistita”.Ilnon era presente all’Ariston ma sarebbe stato allertato quando ormai la situazione “era degenerata”. Durante l’ultima puntata della kermesse, nella qualerivestiva i panni della co-, la presentatrice aveva inscenato una gag abbracciando diversi protagonisti della manifestazione, da Achille Lauro a Carlo Conti.Tuttavia, la performance dellaè stata stroncata sia dcritica che dai commenti apparsi sui social con diversi follower che hanno “bocciato”