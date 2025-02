Ilfattoquotidiano.it - “Il manager di Alessia Marcuzzi furioso per la figuraccia a Sanremo”. E spunta il nome del ‘suggeritore’ della conduttrice

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quel palco lo aveva sfiorato per un po’ di anni, affiancando Fiorello nello spazio post, invocata a gran voce sui social.al teatro Ariston è arrivata sabato 15 febbraio, per co-condurre la finalissima con Carlo Conti e Alessandro Cattelan, ma la sua performance televisiva ha suscitato moltissime critiche.Nel mirinostampa e dei social soprattutto per le gag con i colleghi e per gli abbracci dispensati ai cantanti sul palco.“Beppe Caschetto non era ama lo descrivono comeper lasua assistita”, fa sapere Dagospia che racconta il retroscenafinale riportando la “furia” del potenteallertato sabato sera quando ormai la situazione “era degenerata”. La, come quasi tutti i “co-co”, era sprovvista di copione ma il sito diretto da Roberto D’Agostino fa sapere che la discussa gag sugli abbracci sarebbe stata consigliata da Fabrizio Biggio, al suo fianco nei panni di “amico-autore”.