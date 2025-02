Quotidiano.net - Il Macfrut cresce ancora. È già record di espositori

La 42esima edizione di, la fiera internazionale dedicata all’intera filiera ortofrutticola, si svolgerà da martedì 6 a giovedì 8 maggio al Rimini Expo Centre, con un incremento del 15% della superficie espositiva, registrando il numero più alto didi sempre. L’edizione 2025 si conferma sempre più internazionale, come conferma la presentazione ufficiale avvenuta al Cairo, alla presenza dell’ambasciatore italiano in Egitto, Michele Quaroni. Non è una scelta casuale, infatti l’Egitto sarà il Paese partner, mentre il Lazio avrà il ruolo di regione partner, grazie alla specializzazione dei suoi distretti produttivi di frutticoltura. L’edizione presenta diverse novità, a partire dal prodotto simbolo, che sarà la patata, prodotto globale coltivato su 18 milioni di ettari, mentre nei giorni della fieraospiterà il Biotechnology Symposium, promosso dall’International Society of Horticultural Science (ISHS), che vedrà confluire i massimi esperti mondiali della ricerca e della produzione nel campo delle scienze orticole.