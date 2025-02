Ilfoglio.it - Il lapalissiano elisir di lunga vita dell'Università di Oxford

Il segreto per vivere a lungo è mangiare sano, fare un po’ di attività fisica, non fumare, dormire bene, stare in buona compagnia, essere benestanti: lo ha dimostrato l’di, con uno studio pubblicato su Nature, che mira non so se a celebrare il cinquecentesimo anniversarioa morte di monsieur de La Palice oppure a conseguire il premio Grazia Graziella 2025. È vero che la mastodontica ricerca oxoniana – mezzo milione di individui analizzati secondo oltre centocinquanta parametri – sarebbe stata davvero groundbreaking solo se ci avesse rivelato che campa cent’anni chi ha il colesterolo vertiginoso, non si muove dal divano, fuma dieci pacchetti al giorno, non chiude occhio, abita sotterrato in una catacomba, non ha un soldo; è vero che, alla fin fine, comunque la si giri prima o poi si scopre che l’unico vero segreto per vivere a lungo è vivere a lungo.