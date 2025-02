Ilfattoquotidiano.it - Il killer cannibale Tyree Smith ha ottenuto la libertà condizionale: massacrò Angel Gonzalez con un’ascia e ne mangiò parti del corpo bevendo sakè

Ilhala, il 35enne statunitense a cui era stata data l’infermità mentale e quindi dichiarato non colpevole, ora è libero. Nel 2011aveva massacrato‘Tun Tun’cone dopo ne aveva mangiato alcunedel. Ilaveva spiegato che mentre beveva delaveva mangiato un bulbo oculare e un pezzo di cervello disostenendo che il tutto aveva sapore di ostrica. Il Psychiatric Security Review Board (PSRB) dello Stato del Connecticut ha deciso che asarà consentito di lasciare il Connecticut Valley Hospital di Middletown già venerdì. In origine era previsto che rimanesse in una struttura psichiatrica di massima sicurezza per 60 anni.Il controverso verdetto del consiglio di amministrazione dell’ospedale ha però ribaltato tutto sostenendo che la schizofrenia di, insieme ai suoi disturbi legati alla droga e all’alcol, sono sotto controllo grazie al trattamento farmacologico.